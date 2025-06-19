У Києві та частині областей України повітряна тривога: у чому причина
Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили 19 червня. Військові попередили про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Спочатку повітряну тривогу оголосили на сході та в деяких північних областях. Вже через хвилину, о 9:04, тривогу оголосили в Києві та області.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили Повітряні сили.
Оновлено о 9:30. Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Карта повітряних тривог на 9:10
Нагадаємо, в ніч на 19 червня росіяни випустили по Україні 104 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО знешкодили 88 дронів: 40 збили, ще 48 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, зафіксовані влучання у шести локаціях.
Масований удар РФ по Києву
Вночі 17 червня російські загарбники атакували столицю України дронами та ракетами різних типів. У Києві ворожа балістична ракета зруйнувала вщент частину багатоповерхового будинку - з 9 по 1 поверх.
Ввечері 18 червня у Солом'янському районі Києва завершили пошукову операцію на місці зруйнованого будинку. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Всього у Києві загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.
Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.
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