У Києві та частині областей України повітряна тривога: у чому причина

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили 19 червня. Військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили на сході та в деяких північних областях. Вже через хвилину, о 9:04, тривогу оголосили в Києві та області. "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили Повітряні сили. Оновлено о 9:30. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Карта повітряних тривог на 9:10



Нагадаємо, в ніч на 19 червня росіяни випустили по Україні 104 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО знешкодили 88 дронів: 40 збили, ще 48 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, зафіксовані влучання у шести локаціях.