В Киеве и части областей Украины воздушная тревога: в чем причина
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили 19 июня. Военные предупредили об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Сначала воздушную тревогу объявили на востоке и в некоторых северных областях. Уже через минуту, в 9:04, тревогу объявили в Киеве и области.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили Воздушные силы.
Карта воздушных тревог на 9:10
Напомним, в ночь на 19 июня россияне выпустили по Украине 104 дрона с пяти направлений. Силы ПВО обезвредили 88 дронов: 40 сбили, еще 48 - локально потеряны или подавлены РЭБ.
По сообщению Воздушных сил ВСУ, зафиксированы попадания в шести локациях.
Массированный удар РФ по Киеву
Ночью 17 июня российские захватчики атаковали столицу Украины дронами и ракетами различных типов. В Киеве вражеская баллистическая ракета разрушила до основания часть многоэтажного дома - с 9 по 1 этаж.
Вечером 18 июня в Соломенском районе Киева завершили поисковую операцию на месте разрушенного дома. Из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в Киеве погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.
Как выглядит дом в Киеве после прямого попадания баллистики - в материале РБК-Украина.
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