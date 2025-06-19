В Киеве и части областей Украины воздушная тревога: в чем причина

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили 19 июня. Военные предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала воздушную тревогу объявили на востоке и в некоторых северных областях. Уже через минуту, в 9:04, тревогу объявили в Киеве и области. "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили Воздушные силы. Карта воздушных тревог на 9:10

Напомним, в ночь на 19 июня россияне выпустили по Украине 104 дрона с пяти направлений. Силы ПВО обезвредили 88 дронов: 40 сбили, еще 48 - локально потеряны или подавлены РЭБ. По сообщению Воздушных сил ВСУ, зафиксированы попадания в шести локациях.