Росія вночі запустила більше сотні дронів з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 19 червня Російська Федерація (РФ) запустила проти України більше сотні безпілотних літальних апаратів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 88 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Станом на 08:30 підтверджено знешкодження 88 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни, серед яких:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних. Для обстрілів росіяни застосовують ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники й артилерію. До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 18 червня було випущено по Україні 58 дронів з різних напрямків.

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