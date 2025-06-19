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Росія вночі запустила більше сотні дронів з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Четвер 19 червня 2025 08:47
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Росія вночі запустила більше сотні дронів з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше сотні дронів з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 19 червня Російська Федерація (РФ) запустила проти України більше сотні безпілотних літальних апаратів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 88 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Загалом терористи запустили 104 дрона типу Shahed і безпілотників-імітаторів із напрямків:

  • російських міст Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупованого кримського Чауда.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено знешкодження 88 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни, серед яких:

  • 40 дронів були збиті вогневими засобами ураження;
  • 48 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
  • Зафіксовані влучання у шести локаціях.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних. Для обстрілів росіяни застосовують ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники й артилерію. До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 18 червня було випущено по Україні 58 дронів з різних напрямків.

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