У Києві та більшості областей ввели екстрені відключення світла: РФ пошкодила енергетику

Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у Києві та більшості регіонів ввели аварійні відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго в Telegram.
Читайте також: Зеленський анонсував кадрові зміни в ППО для захисту від "Шахедів"
"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - повідомили в Укренерго.
Компанія також закликала населення стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго по регіонам, щоб дізнаватись про поточну ситуацію з відключеннями світла.
Росія в ніч на 7 лютого здійснила масовану атаку на енергосистему України. Ворог застосував і дрони, і крилаті ракети. Під ударом опинились також західні регіони - повідомлялось про обстріли на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, у Рівному, тощо.
Згідно з повідомленнями Повітряних сил та місцевих влад, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
Ціллю ворога стали ТЕС - наприклад повідомлялось, щоб під удар могла потрапити Бурштинська електростанція, однак поки деталі невідомі.