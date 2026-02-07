У Києві та більшості областей ввели екстрені відключення світла: РФ пошкодила енергетику

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", - повідомили в Укренерго.

Компанія також закликала населення стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго по регіонам, щоб дізнаватись про поточну ситуацію з відключеннями світла.