Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве и большинстве областей ввели экстренные отключения света: РФ повредила энергетику

Фото: РФ массированно бьет по энергетике (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россия осуществила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Вследствие нанесенных врагом повреждений в Киеве и большинстве регионов ввели аварийные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.

Читайте также: Зеленский анонсировал кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"

"Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", - сообщили в Укрэнерго.

Компания также призвала население следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго по регионам, чтобы узнавать о текущей ситуации с отключениями света.

 

Атака на энергосистему 7 февраля

Россия в ночь на 7 февраля осуществила массированную атаку на энергосистему Украины. Враг применил и дроны, и крылатые ракеты. Под ударом оказались также западные регионы - сообщалось об обстрелах на Волыни, Львовщине, Ивано-Франковщине, в Ровно и тому подобное.

Согласно сообщениям Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе Украины фиксировались по меньшей мере в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Целью врага стали ТЭС - например сообщалось, чтобы под удар могла попасть Бурштынская электростанция, однако пока детали неизвестны.

