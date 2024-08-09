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У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (оновлено)

П'ятниця 09 серпня 2024 03:30
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У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (оновлено) Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йшлося у повідомленні о 3:25.

О 3:35 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. О 3:37 оголошено відбій тривоги в Київській області.

Водночас, у низці центральних та східних областей тривога і загроза атак триває.

Станом на зараз карта повітряних тривог України виглядає так:

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot; (оновлено)

Нагадаємо, близько півночі російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" з південно-східного напрямку.

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи, коли дрони наблизилися до міста.

Крім того, ввечері у четвер в Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги.

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