У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (оновлено)
У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йшлося у повідомленні о 3:25.
О 3:35 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. О 3:37 оголошено відбій тривоги в Київській області.
Водночас, у низці центральних та східних областей тривога і загроза атак триває.
Станом на зараз карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, близько півночі російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" з південно-східного напрямку.
Згодом у Дніпрі пролунали вибухи, коли дрони наблизилися до міста.
Крім того, ввечері у четвер в Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.