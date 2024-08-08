У Харкові було чути серію вибухів

У Харкові сьогодні ввечері, 8 серпня, було чути вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної в області.

Спочатку вибух в районі міста Харків пролунав близько 23:05. Після цього, приблизно за 7 хвилин, пролунала ще серія вибухів.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Харківській області триває практично цілий день.

Нові вибухи в районі міста Харків пролунали також і приблизно о 23:20.

Між тим у поліції Харківської області закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях та нагадали про важливість дотримуватися правил інформ-тиші.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях. Не викладайте фото та відео "прильотів". Про постраждалих, руйнування повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йдеться в публікації поліцейських у Telegram.

Додамо, керівник Харківського гарнізону ЗСУ бригадного генерала юстиції Сергій "Марсель" Мельник також звернувся із проханням до мешканців знаходитися в укриттях.

"Мешканці міста Харків та харківської області - перебувайте в укриттях!" - каже військовий.

Російські обстріли Харкова

Нагадаємо, російські загарбники регулярно завдають ударів по Харкову, часто для атак застосовуючи дрони-камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби.

Так, наприклад, раніше сьогодні близько пів на третю годину дня у Харкові також пролунав вибух.

А перед цим, 6 серпня, російські окупанти завдали удару по центру Харкова ракетою типу "Іскандер" - внаслідок обстрілу у місті у Шевченківському районі постраждали вісім людей, серед них дитина.