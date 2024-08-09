У Дніпрі пролунали вибухи, у бік міста прямували "Шахеди"
У місті Дніпро цієї ночі, 9 серпня, було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Перед тим фіксувався рух безпілотників російських окупантів у бік населеного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Дніпро".
Вибухи пролунали в районі Дніпра близько 00:35.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували, що ворожі БПЛА були помічені у Дніпропетровській області, і вони рухалися у напрямку Дніпра зі сходу.
"Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях", - йшлося в оголошенні військових у Telegram о 00:26.
Пізніше, близько 01:20, у Дніпрі знову було чути вибухи.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, пізно ввечері 8 серпня російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України для чергової повітряної атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, дрони-камікадзе противника фіксувалися у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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