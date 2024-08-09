В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" (обновлено)
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - отмечалось в сообщении в 3:25.
В 3:35 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. В 3:37 объявлен отбой тревоги в Киевской области.
В то же время, в ряде центральных и восточных областей тревога и угроза атак продолжается.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, около полуночи российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с юго-восточного направления.
Позже в Днепре прогремели взрывы, когда дроны приблизились к городу.
Кроме того, вечером в четверг в Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги.
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