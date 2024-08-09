В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" (обновлено)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - отмечалось в сообщении в 3:25.

В 3:35 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. В 3:37 объявлен отбой тревоги в Киевской области.

В то же время, в ряде центральных и восточных областей тревога и угроза атак продолжается.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог Украины выглядит так: