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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" (обновлено)

Пятница 09 августа 2024 03:30
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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов" (обновлено) Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - отмечалось в сообщении в 3:25.

В 3:35 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. В 3:37 объявлен отбой тревоги в Киевской области.

В то же время, в ряде центральных и восточных областей тревога и угроза атак продолжается.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог Украины выглядит так:

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки &quot;Шахедов&quot; (обновлено)

Напомним, около полуночи российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с юго-восточного направления.

Позже в Днепре прогремели взрывы, когда дроны приблизились к городу.

Кроме того, вечером в четверг в Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

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