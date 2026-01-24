У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК

Відновлення після атаки РФ на Київ

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що після нічного обстрілу без теплопостачання залишаються 3300 багатоповерхівок. Комунальні служби активно відновлюють роботу систем життєзабезпечення.

Також в Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може не бути.

У столиці енергетики та комунальники працюють над відновленням електроенергії, тепла та водопостачання після нічної масованої атаки російських військ на критичну інфраструктуру.

Ми писали, що в ніч на 24 січня Київ піддали обстрілу дронами та ракетами. У п’яти районах зафіксовано пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, одна людина загинула, щонайменше четверо отримали поранення.