У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК

Енергетики повернули світло для 88 000 осель Деснянського району Києва після нічної атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.
"Працюємо безперервно, щоб ліквідувати наслідки обстрілів", - заявили у міській енергокомпанії.
Після нічної масованої атаки на столицю енергетики відновили електропостачання та заживили критично важливі об’єкти інфраструктури.
Ситуація в енергосистемі Києва залишається складною, тривають екстрені відключення.
"За останній місяць ворог чотири рази атакував енергооб’єкти столиці. Ми робимо все можливе, щоб люди якнайшвидше отримали світло та тепло у своїх домівках", - наголосили у комунальних службах.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що після нічного обстрілу без теплопостачання залишаються 3300 багатоповерхівок. Комунальні служби активно відновлюють роботу систем життєзабезпечення.
Також в Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може не бути.
У столиці енергетики та комунальники працюють над відновленням електроенергії, тепла та водопостачання після нічної масованої атаки російських військ на критичну інфраструктуру.
Ми писали, що в ніч на 24 січня Київ піддали обстрілу дронами та ракетами. У п’яти районах зафіксовано пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, одна людина загинула, щонайменше четверо отримали поранення.