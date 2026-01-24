В Киеве свет вернули для 88 тысяч домов, - ДТЭК

Энергетики вернули свет для 88 000 домов Деснянского района после ночной атаки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.
"Работаем непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - заявили в городской энергокомпании.
После ночной массированной атаки на столицу энергетики восстановили электроснабжение и восстановили критически важные объекты инфраструктуры.
Ситуация в энергосистеме Киева остается сложной, продолжаются экстренные отключения.
"За последний месяц враг четыре раза атаковал энергообъекты столицы. Мы делаем все возможное, чтобы люди как можно быстрее получили свет и тепло в своих домах", - отметили в коммунальных службах.
Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что после ночного обстрела без теплоснабжения остаются 3300 многоэтажек. Коммунальные службы активно восстанавливают работу систем жизнеобеспечения.
Также в Киеве восстановлено водоснабжение левобережной части города, но на последних этажах многоэтажек воды может не быть.
В столице энергетики и коммунальщики работают над восстановлением электроэнергии, тепла и водоснабжения после ночной массированной атаки российских войск на критическую инфраструктуру.
Мы писали, что в ночь на 24 января Киев подвергли обстрелу дронами и ракетами. В пяти районах зафиксированы повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий. По последним данным, один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.