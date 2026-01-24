В Киеве свет вернули для 88 тысяч домов, - ДТЭК

Энергетики вернули свет для 88 000 домов Деснянского района после ночной атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.

"За последний месяц враг четыре раза атаковал энергообъекты столицы. Мы делаем все возможное, чтобы люди как можно быстрее получили свет и тепло в своих домах", - отметили в коммунальных службах.

После ночной массированной атаки на столицу энергетики восстановили электроснабжение и восстановили критически важные объекты инфраструктуры .

"Работаем непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - заявили в городской энергокомпании.

Восстановление после атаки РФ на Киев

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что после ночного обстрела без теплоснабжения остаются 3300 многоэтажек. Коммунальные службы активно восстанавливают работу систем жизнеобеспечения.

Также в Киеве восстановлено водоснабжение левобережной части города, но на последних этажах многоэтажек воды может не быть.

В столице энергетики и коммунальщики работают над восстановлением электроэнергии, тепла и водоснабжения после ночной массированной атаки российских войск на критическую инфраструктуру.

Мы писали, что в ночь на 24 января Киев подвергли обстрелу дронами и ракетами. В пяти районах зафиксированы повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий. По последним данным, один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.