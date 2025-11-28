В Києві стався вибух на СТО: поліція повідомила про причини

В Києві ввечері 28 листопада стався сильний вибух в одному з районів. Спочатку повідомлялося, що вибухнула автозаправна станція, але потім стало відомо, що це була СТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на київські канали та Національну поліцію Києва.
Зазначається, що вибух стався в Оболонському районі столиці, біля вул. Богатирської у гаражному кооперативі. Місцеві канали опублікували фото моменту вибуху.
Спочатку вважалося, що вибух стався на розташованій неподалік автозаправній станції. Але пізніше інформацію було офіційно спростовано.
Як повідомили у Нацполіції, попередньо було встановлено, що у приміщенні СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.
"Потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини", - сказано у повідомленні.
