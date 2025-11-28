UA

В Києві стався вибух на СТО: поліція повідомила про причини

Ілюстративне фото: поліція повідомила про вибух балонів на СТО (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві ввечері 28 листопада стався сильний вибух в одному з районів. Спочатку повідомлялося, що вибухнула автозаправна станція, але потім стало відомо, що це була СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на київські канали та Національну поліцію Києва.

Зазначається, що вибух стався в Оболонському районі столиці, біля вул. Богатирської у гаражному кооперативі. Місцеві канали опублікували фото моменту вибуху.

Спочатку вважалося, що вибух стався на розташованій неподалік автозаправній станції. Але пізніше інформацію було офіційно спростовано.

Як повідомили у Нацполіції, попередньо було встановлено, що у приміщенні СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух. 

"Потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини", - сказано у повідомленні.

Фото: Нацполіція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці з 29 листопада до 5 грудня частково обмежать рух транспорту на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги. Окрім цього, 29 листопада частково обмежать рух вулицями Академіка Кухаря та Кіото.

Також ми писали про те, що у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.

