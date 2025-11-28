В Києві стався вибух на СТО: поліція повідомила про причини

Зазначається, що вибух стався в Оболонському районі столиці, біля вул. Богатирської у гаражному кооперативі. Місцеві канали опублікували фото моменту вибуху.

Спочатку вважалося, що вибух стався на розташованій неподалік автозаправній станції. Але пізніше інформацію було офіційно спростовано.

Як повідомили у Нацполіції, попередньо було встановлено, що у приміщенні СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.

"Потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини", - сказано у повідомленні.