У Києві частково обмежать рух на кількох важливих вулицях: що треба знати водіям

Київ, П'ятниця 28 листопада 2025 16:53
У Києві частково обмежать рух на кількох важливих вулицях: що треба знати водіям Через ремонт доріг у Києві обмежать рух на кількох вулицях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У столиці з 29 листопада до 5 грудня частково обмежать рух транспорту на лівоповоротному з’їзді з вулиці Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги. Окрім цього, 29 листопада частково обмежать рух вулицями Академіка Кухаря та Кіото.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження на Богатирській

Обмеження руху на з’їзді з вул. Богатирської у напрямку Великої кільцевої дороги пов’язане з ремонтом дорожнього покриття. Дорожні роботи виконуватиме генеральна підрядна організація ТОВ "ОНУР Конструкціон Інтернешнл".

Ремонт триватиме з 29 листопада до 5 грудня, його здійснюватимуть за сприятливих погодних умов.

Обмеження на вулицях Академіка Кухаря та Кіото

Також 29 листопада частково обмежать рух на вулицях Академіка Кухаря та Кіото у Деснянському районі.

За інформацією дорожників, обмеження діятимуть з 9:00 до 18:00. На ділянках від вул. Кіото до Броварського проспекту, а також від вул. Кубанської України до вул. Академіка Кухаря проводитимуть роботи з асфальтування проїжджої частини.

У корпорації зазначають, що виконання ремонту залежатиме від погодних умов.

В "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв завчасно планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Схема часткового обмеження руху вулицями Академіка Кухаря та Кіото в Деснянському районі столиці 29 листопада з 9:00 до 18:00Карта обмеження руху на вулицях Академіка Кухаря та Кіото (скриншот)

Читайте також про те, що у Києві можуть дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряної тривоги. Мова про Сирецько-Печерську лінію, зокрема про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над Дніпром. За даними власних джерел РБК-Україна, відповідне рішення уже готують на рівні столичної влади та Ради оборони міста.

Раніше ми писали про те, що у Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.

