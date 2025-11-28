RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве произошел взрыв на СТО: полиция сообщила о причинах: полиция сообщила о причинах

Иллюстративное фото: полиция сообщила о взрыве баллонов на СТО (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве вечером 28 ноября произошел сильный взрыв в одном из районов. Сначала сообщалось, что взорвалась автозаправочная станция, но потом стало известно, что это была СТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевские каналы и Национальную полицию Киева.

Отмечается, что взрыв произошел в Оболонском районе столицы, возле ул. Богатырской в гаражном кооперативе. Местные каналы опубликовали фото момента взрыва.

Сначала считалось, что взрыв произошел на расположенной неподалеку автозаправочной станции. Но позже информация была официально опровергнута.

Как сообщили в Нацполиции, предварительно было установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.

"Пострадавших в результате этого происшествия нет. На месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства", - сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция Киева

 

Напомним, ранее мы писали, что в столице с 29 ноября по 5 декабря частично ограничат движение транспорта на левоповоротном съезде с улицы Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги. Кроме этого, 29 ноября частично ограничат движение по улицам Академика Повара и Киото.

Также мы писали о том, что в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Инициатор призывает транслировать объявления о памяти погибших в результате войны на станциях и в вагонах, чтобы символически почтить героев и поддержать национальную традицию.

КиевВзрыв