В Киеве произошел взрыв на СТО: полиция сообщила о причинах: полиция сообщила о причинах

Отмечается, что взрыв произошел в Оболонском районе столицы, возле ул. Богатырской в гаражном кооперативе. Местные каналы опубликовали фото момента взрыва.

Сначала считалось, что взрыв произошел на расположенной неподалеку автозаправочной станции. Но позже информация была официально опровергнута.

Как сообщили в Нацполиции, предварительно было установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.

"Пострадавших в результате этого происшествия нет. На месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства", - сказано в сообщении.