У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових

Зазначається, що цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів.

Також на виставці буде презентована однойменна книга. "Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці", – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29-30 листопада - з 12:00 до 20:00. Локація - М17, Антоновича 102-104.

"Світло тримається на людях - на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед", – розповідає команда ДТЕК.