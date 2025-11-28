RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве стартовала выставка ДТЭК и Константина и Влады Либеровых

Фото: фотографы Константин и Влада Либеровы (instagram.com_sapiens.fish)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве 28 ноября началась совместная выставка компании ДТЭК и фотографов Константина и Власти Либеровых "К свету/Into the Light".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что этот проект рассказывает о силе людей, которые своим трудом возвращают свет и надежду после самых темных дней.

Также на выставке будет представлена ​​одноименная книга. "Эта книга – о людях, которые не сдаются. О стране, которая держится на их ежедневном труде", – отмечают авторы проекта Константин и Влада Либеровы.

Выставка будет работать 28 ноября с 14:00 до 20:00, а 29-30 ноября – с 12:00 до 20:00. Локация – М17, Антоновича 102-104.

"Свет держится на людях – на тех, кто продолжает работать, помогать, восстанавливать, даже когда вокруг тьма. Именно эта человечность и сила духа дают Украине энергию двигаться вперед", – рассказывает команда ДТЭК.

Как сообщалось ранее, три энергетика ДТЭК получили отличия от КГВА за ремонты после обстрелов.

Напомним, в течение двух последних дней энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 160 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

