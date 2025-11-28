ua en ru
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових

П'ятниця 28 листопада 2025 15:05
UA EN RU
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових Фото: фотографи Костянтин та Влада Ліберови (instagram.com_sapiens.fish)
Автор: Юлія Бойко

У Києві 28 листопада розпочалась спільна виставка компанії ДТЕК та фотографів Костянтина й Влади Ліберових "До світла/Into the Light".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів.

Також на виставці буде презентована однойменна книга. "Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці", – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29-30 листопада - з 12:00 до 20:00. Локація - М17, Антоновича 102-104.

"Світло тримається на людях - на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед", – розповідає команда ДТЕК.

Як повідомлялося раніше, три енергетика ДТЕК отримали відзнаки від КМВА за ремонти після обстрілів.

Нагадаємо, протягом двох останніх днів енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 160 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.

