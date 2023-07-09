У Києві сталася велика пожежа на АЗС (відео)

Telegram-канали повідомляють, що палає автозаправна станція.

На відео видно, як підіймаються чорні густі клуби диму від пожежі.

При цьому київська влада та ДСНС поки не коментували подію. Причини пожежі також не відомі.

Надзвичайні події

Нагадаємо, 20 червня у житловий будинок під Києвом влучила блискавка. Через це моментально спалахнула пожежа.

Раніше у Вишгородському районі Київської області у полі загорілися пластикові труби. Стовп диму від пожежі було видно навіть з центру столиці.

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