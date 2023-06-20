Під Києвом блискавка влучила в житловий будинок: почалася пожежа
У житловий будинок під Києвом сьогодні, 20 червня, влучила блискавка. Унаслідок цього моментально спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.
"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок", - йдеться у заяві.
Зазначається, що спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС.
"Рятувальники завжди напоготові, втім, звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", - повідомив Нєбитов.
Правила пожежної безпеки на природі
З початку року в Україні зафіксували понад 2 тисячі пожеж на природі. Щоб уникнути таких інцидентів, необхідно дотримуватися кількох правил.
ДСНС зазначає, що у важкий воєнний час рятувальники змушені не лише усувати наслідки агресії РФ. А отже варто дотримуватися правил пожежної безпеки.
Зокрема, під час перебування на природі заборонено:
- розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
- залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці;
- спалювати сміття та рослинні залишки.
Нагадаємо, що нещодавно у Броварському районі Київської області автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.
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