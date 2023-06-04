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Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: горять пластикові труби

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Вишгород, Неділя 04 червня 2023 13:58
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: горять пластикові труби Фото: у Вишгороді на полі загорілися пластикові труби (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула неподалік Києва 4 червня. На полі загорілися пластикові труби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області в Facebook.

Загоряння спалахнуло у Вишгородському районі Київської області.

"Попередньо, у полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Потерпілі відсутні", - йдеться у повідомленні.

Наразі причина пожежі невідома, її встановлюють фахівці.

Жителі Києва у соцмережах повідомляють, що величезний стовп диму від пожежі можна помітити навіть з центру столиці.

Нагадаємо, 25 травня на трасі Харків-Київ неподалік від Києва вибухнув бензовоз. Внаслідок інциденту спалахнула масштабна пожежа, тому трасу перекрили.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі столиці наприкінці травня загорілася відкрита територія. Дим від пожежі бачили у багатьох районах Києва.

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