RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве произошел большой пожар на АЗС (видео)

Иллюстративное фото: в Киеве произошел большой пожар на АЗС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар в воскресенье, 9 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Telegram-каналы сообщают, что горит автозаправочная станция.

На видео видно, как поднимаются черные густые клубы дыма от пожара.

При этом киевские власти и ГСЧС пока не комментировали событие. Причины пожара также не известны.

Происшествия

Напомним, 20 июня в жилой дом под Киевом попала молния. Из-за этого моментально вспыхнул пожар.

Ранее в Вышгородском районе Киевской области в поле загорелись пластиковые трубы. Столб дыма от пожара был виден даже из центра столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар