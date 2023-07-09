В Киеве произошел большой пожар на АЗС (видео)

Telegram-каналы сообщают, что горит автозаправочная станция.

На видео видно, как поднимаются черные густые клубы дыма от пожара.

При этом киевские власти и ГСЧС пока не комментировали событие. Причины пожара также не известны.

Происшествия

Напомним, 20 июня в жилой дом под Киевом попала молния. Из-за этого моментально вспыхнул пожар.

Ранее в Вышгородском районе Киевской области в поле загорелись пластиковые трубы. Столб дыма от пожара был виден даже из центра столицы.

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