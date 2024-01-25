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У Києві сталася пожежа у школі, дітей перевели "на дистанційку": деталі, фото та відео

Київ, Четвер 25 січня 2024 09:56
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У Києві сталася пожежа у школі, дітей перевели "на дистанційку": деталі, фото та відео Фото: у Києві сталася пожежа у школі 25 січня, дітей перевели "на дистанційку" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві сталася пожежа в одній із шкіл у Дарницькому районі 25 січня. Дітей перевели на онлайн навчання до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Києві, КМВА.

"25 січня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Олександра Мішуги", - йдеться в повідомленні ДСНС України у Києві.

Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи.

"О 8:56 займання було ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав", - додали вогнеборці.

Школярів перевели на онлайн навчання

Як зазначили у КМВА, пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували - діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

"Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня", - йдеться в Telegram адміністрації.

Пожежі у Києві

16 січня у Голосіївському районі Києва спалахнула маршрутка. Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги.

13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці в ТРЦ "Космополіт".

А 10 січня в Києві сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.

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