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В Киеве случился пожар в школе, детей перевели "на дистанционку": детали, фото и видео

Киев, Четверг 25 января 2024 09:56
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В Киеве случился пожар в школе, детей перевели "на дистанционку": детали, фото и видео Фото: в Киеве случился пожар в школе 25 января, детей перевели "на дистанционку" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве произошел пожар в одной из школ в Дарницком районе 25 января. Детей перевели на онлайн обучение до конца недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киеве, КГВА.

"25 января в 8:23 поступило сообщение о пожаре по ул. Александра Мишуги", - говорится в сообщении ГСЧС Украины в Киеве.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы.

"В 8:56 возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал", - добавили пожарные.

Школьников перевели на онлайн обучение

Как отметили в КГВА, пожар в школе в Дарницком районе спасатели оперативно ликвидировали - дети и персонал образовательного учреждения не пострадали.

"Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели", – говорится в Telegram администрации.

Пожары в Киеве

16 января в Голосеевском районе Киева вспыхнула маршрутка. Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, находившемся на проезжей части дороги.

13 января в Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. Пришлось эвакуировать посетителей. Пожар случился в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

А 10 января в Киеве произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.

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