У Києві сталася пожежа на фабриці Roshen: що відомо (відео)

Сьогодні у мережі повідомили, що над кондитерською фабрикою Roshen у районі Деміївки у Києві помітили задимлення. Відповідні відео з димом опублікували Telegram-канали.



Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-України підтвердив, що на території кондитерської фабрики Roshen сталася пожежа.

За його словами, загоряння вже ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами. Попередньо обійшлося без постраждалих", - повідомив Петров.

Зазначимо, що Київська кондитерська фабрика Roshen розташована на Деміївській площі. Вона була заснована у 1874 році, а з 2018 року діє як підрозділ кондитерської корпорації Roshen.