В Киеве произошел пожар на фабрике Roshen: что известно (видео)

Сегодня в сети сообщили, что над кондитерской фабрикой Roshen в районе Демеевки в Киеве заметили задымление. Соответствующие видео с дымом опубликовали Telegram-каналы.



Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина подтвердил, что на территории кондитерской фабрики Roshen произошел пожар.

По его словам, возгорание уже ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами. Предварительно обошлось без пострадавших", - сообщил Петров.

Отметим, что Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена на Демеевской площади. Она была основана в 1874 году, а с 2018 года действует как подразделение кондитерской корпорации Roshen.