Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве произошел пожар на фабрике Roshen: что известно (видео)

Иллюстративное фото: в Киеве горела фабрика Roshen (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Данила Крамаренко

На фабрике Roshen в Киеве возник пожар в субботу, 6 сентября. Огонь уже ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Сегодня в сети сообщили, что над кондитерской фабрикой Roshen в районе Демеевки в Киеве заметили задымление. Соответствующие видео с дымом опубликовали Telegram-каналы.

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина подтвердил, что на территории кондитерской фабрики Roshen произошел пожар.

По его словам, возгорание уже ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами. Предварительно обошлось без пострадавших", - сообщил Петров.

Отметим, что Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена на Демеевской площади. Она была основана в 1874 году, а с 2018 года действует как подразделение кондитерской корпорации Roshen.

Напомним, недавно во Львове возник пожар в гостинице "Власта", в результате чего пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что в Кривом Роге возник серьезный пожар в пекарне. В результате масштабного возгорания погибли три человека. Среди погибших - двое мужчин и женщина.

