У Києві сталася аварія на водопровідній мережі: ускладнено рух бульваром Міхновського

Зазначається, що через пошкодження водопровідної мережі на вулиці Курганівській, 3 стався витік води на проїжджу частину. У зв'язку з цим обмежено рух однією полосою вулиці Курганівської.

Спеціалісти "Київводоканалу" будуть виконувати ремонтні роботи, що передбачають розриття на тротуарі. Пошкодження намагатимуться усунути якомога швидше.

Нагадаємо, у Києві повінь збільшується від половини до одного метра у порівнянні з минулими роками. Її пік очікується 22 квітня.

РБК-Україна вже публікувало фоторепортаж із Гідропарку, який затопило внаслідок паводка.

Зазначимо, що в Україні рятувальники попередили про затоплення у низці населених пунктів.

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