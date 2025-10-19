У Києві сталась масштабна пожежа на складах: рятувальники показали фото
Вранці неділі, 19 жовтня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Горіли склади у Подільському районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.
За даними рятувальників, сьогодні вранці було ліквідовано загоряння в складській будівлі по вулиці Кирилівській. Під час гасіння пожежі, з приміщення було винесено три кисневих балони.
Пожежу ліквідували о 09:14 на площі 300 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих.
Пожежі у Києві
Вчора ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.
Раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці в Печерському районі Києва спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.
На початку жовтня велика пожежа сталася також у Голосіївському районі столиці - вогнеборці евакуювали 12 мешканців будинку.
Крім того, 28 вересня через російську атаку в Києві загорілася лікарня. Тоді уламки ракет і вибухи зафіксували в кількох районах міста - Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському.
А в ніч на 17 вересня масштабна пожежа спалахнула в багатоповерхівці поблизу станції метро “Нивки”. Полум’я охопило значну частину будівлі.