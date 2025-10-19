ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві сталась масштабна пожежа на складах: рятувальники показали фото

Київ, Неділя 19 жовтня 2025 10:34
UA EN RU
У Києві сталась масштабна пожежа на складах: рятувальники показали фото Фото: у Києві сталась пожежа на складах (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 19 жовтня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Горіли склади у Подільському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

За даними рятувальників, сьогодні вранці було ліквідовано загоряння в складській будівлі по вулиці Кирилівській. Під час гасіння пожежі, з приміщення було винесено три кисневих балони.

Пожежу ліквідували о 09:14 на площі 300 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих.

Фото: у Києві сталась пожежа на складах (t.me/dsns_kyiv)

Пожежі у Києві

Вчора ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.

Раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці в Печерському районі Києва спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

На початку жовтня велика пожежа сталася також у Голосіївському районі столиці - вогнеборці евакуювали 12 мешканців будинку.

Крім того, 28 вересня через російську атаку в Києві загорілася лікарня. Тоді уламки ракет і вибухи зафіксували в кількох районах міста - Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському.

А в ніч на 17 вересня масштабна пожежа спалахнула в багатоповерхівці поблизу станції метро “Нивки”. Полум’я охопило значну частину будівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Київ Пожежа
Новини
Дрони вночі атакували Дніпропетровську область: 10 травмованих, десятки евакуйованих
Дрони вночі атакували Дніпропетровську область: 10 травмованих, десятки евакуйованих
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів