В Киеве произошел масштабный пожар на складах: спасатели показали фото

Киев, Воскресенье 19 октября 2025 10:34
В Киеве произошел масштабный пожар на складах: спасатели показали фото Фото: в Киеве произошел пожар на складах (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 19 октября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горели склады в Подольском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

По данным спасателей, сегодня утром было ликвидировано возгорание в складском здании по улице Кирилловской. Во время тушения пожара, из помещения было вынесено три кислородных баллона.

Пожар ликвидировали в 09:14 на площади 300 квадратных метров. К счастью, без пострадавших.

Фото: в Киеве произошел пожар на складах (t.me/dsns_kyiv)

Пожары в Киеве

Вчера мы писали, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Печерском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

В начале октября крупный пожар произошел также в Голосеевском районе столицы - пожарные эвакуировали 12 жителей дома.

Кроме того, 28 сентября из-за российской атаки в Киеве загорелась больница. Тогда обломки ракет и взрывы зафиксировали в нескольких районах города - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

А в ночь на 17 сентября масштабный пожар вспыхнул в многоэтажке вблизи станции метро "Нивки". Пламя охватило значительную часть здания.

