У Києві списують вагони метро: у КМДА пояснили, чому їх більше не ремонтують

Чому вагони списують

Наразі інвентарний парк київського метро налічує понад 830 вагонів. Із них чотири вагони вже вивели з експлуатації після підтвердження вичерпання технічного ресурсу відповідними експертними висновками.

Йдеться про вагони, виготовлені у 1978-1980 роках, які перевозили пасажирів понад 40 років. За цей час кожен із них пройшов у середньому близько 3,5 млн кілометрів.

У метрополітені наголошують: такі вагони не підлягають ремонту, оскільки мають критичні зміни у ключових несних елементах, зокрема рамі кузова. У разі граничних деформацій або порушення геометрії подальша експлуатація чи капітальний ремонт є небезпечними.

Що саме утилізують

Утилізації підлягатиме лише кузов вагона. Перед цим працівники метро демонтують обладнання, вузли та деталі, які проходять дефектацію. Придатні елементи використовуватимуть для ремонту іншого рухомого складу.

Сам процес утилізації відбуватиметься шляхом порізки вагонів на металобрухт. Усі металеві конструкції передадуть на вторинну переробку.

Що було раніше

Перед ухваленням рішення про утилізацію вагони неодноразово виставляли на продаж через систему "Прозорро.Продажі", однак покупців на них не знайшлося. Найближчим часом для утилізації оголосять відкриті торги.

У КМДА підкреслюють, що списання вагонів - це завершальний і необхідний етап, який дозволяє підтримувати безпеку та надійність перевезень у столичному метро.