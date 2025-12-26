В Киеве списывают вагоны метро: в КГГА объяснили, почему их больше не ремонтируют

Почему вагоны списывают

Сейчас инвентарный парк киевского метро насчитывает более 830 вагонов. Из них четыре вагона уже вывели из эксплуатации после подтверждения исчерпания технического ресурса соответствующими экспертными заключениями.

Речь идет о вагонах, изготовленных в 1978-1980 годах, которые перевозили пассажиров более 40 лет. За это время каждый из них прошел в среднем около 3,5 млн километров.

В метрополитене отмечают: такие вагоны не подлежат ремонту, поскольку имеют критические изменения в ключевых несущих элементах, в частности раме кузова. В случае предельных деформаций или нарушения геометрии дальнейшая эксплуатация или капитальный ремонт опасны.

Что именно утилизируют

Утилизации будет подлежать только кузов вагона. Перед этим работники метро демонтируют оборудование, узлы и детали, которые проходят дефектацию. Пригодные элементы будут использовать для ремонта другого подвижного состава.

Сам процесс утилизации будет происходить путем порезки вагонов на металлолом. Все металлические конструкции передадут на вторичную переработку.

Что было раньше

Перед принятием решения об утилизации вагоны неоднократно выставляли на продажу через систему "Прозорро.Продажи", однако покупателей на них не нашлось. В ближайшее время для утилизации объявят открытые торги.

В КГГА подчеркивают, что списание вагонов - это завершающий и необходимый этап, который позволяет поддерживать безопасность и надежность перевозок в столичном метро.