Кількість загиблих від удару РФ по Прилуках зросла до 14, постраждало понад 50 людей
Кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по Прилуках в середу, 7 жовтня, зросла до 14, серед них - четверо дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса і ДСНС.
"Росіяни вбили 13 наших людей, четверо дітей серед них. Більше 50 постраждалих", - розповів він.
Очільник ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває, всі постраждалі отримують необхідну допомогу.
"Визначені завдання для швидкої ліквідації наслідків цих жорстоких ударів", - повідомив Чаус.
В ДСНС пізніше повідомили, що кількість загиблих зросла до 14.
Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало безпосередньо на житлову багатоповерхівку. На момент атаки мешканці будинку ще перебували у своїх квартирах.
Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби, поліцейські, рятувальники та медики. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.
Зазначимо, уночі росіяни завдали масованого удару по Україні. Країна-агресорка застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".
Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".