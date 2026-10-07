В Киеве вспыхнул пожар в 5-этажке в результате падения обломков дрона
Российские оккупанты в среду, 7 октября, обстреляли Киев. В результате падения обломков в многоэтажке возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
"В Соломенском районе, в результате падения обломков, пожар в 5-этажном жилом доме", - рассказал он.
Кличко добавил, что столичные экстренные службы уже направляются на место.
Он также сообщил, что в Соломенском районе в результате вражеского удара произошло возгорание в частном жилом доме. Согласно предварительной информации, еще по одному адресу есть травмированный.
Мэр Киева также рассказал, что в Днепровском районе произошло падение обломков недалеко от учебного заведения. Предварительно, обошлось без пожара.
Обновлено в 17:42
Кличко сообщил, что в Соломенском районе пострадали два человека - оба раненых были госпитализированы.
В КГГА отметили, что информация о возгорании частного жилого дома в Соломенском районе не подтвердилась.
Также сообщается, что в Святошинском районе обломки упали на крышу 4-этажного административного здания.
Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Страна-агрессор применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".
Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах пятиэтажного дома, пораженного российской ракетой. В результате удара погибли 18 человек, из них четверо детей. Пострадали более 50 человек.
Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".