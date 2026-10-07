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В Киеве вспыхнул пожар в 5-этажке в результате падения обломков дрона

17:21 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве вспыхнул пожар в 5-этажке в результате падения обломков дрона Фото: украинские спасатели (ГСЧС)
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Российские оккупанты в среду, 7 октября, обстреляли Киев. В результате падения обломков в многоэтажке возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Соломенском районе, в результате падения обломков, пожар в 5-этажном жилом доме", - рассказал он.

Кличко добавил, что столичные экстренные службы уже направляются на место.

Он также сообщил, что в Соломенском районе в результате вражеского удара произошло возгорание в частном жилом доме. Согласно предварительной информации, еще по одному адресу есть травмированный.

Мэр Киева также рассказал, что в Днепровском районе произошло падение обломков недалеко от учебного заведения. Предварительно, обошлось без пожара.

Обновлено в 17:42

Кличко сообщил, что в Соломенском районе пострадали два человека - оба раненых были госпитализированы.

В КГГА отметили, что информация о возгорании частного жилого дома в Соломенском районе не подтвердилась.

Также сообщается, что в Святошинском районе обломки упали на крышу 4-этажного административного здания.

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Страна-агрессор применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".

Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах пятиэтажного дома, пораженного российской ракетой. В результате удара погибли 18 человек, из них четверо детей. Пострадали более 50 человек.

Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

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