У Києві сьогодні та завтра закриті 6 станцій метро: що змінилось для пасажирів

Сьогодні, 5 квітня, а також завтра (в неділю, 6 квітня) у Києві закриті шість станцій метро. Такі зміни в роботі столичного метрополітену пов'язані з безпекою пасажирів під час ремонтних робіт на Дарницькому шляхопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

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Які станції метрополітену в Києві не працюють

У КМДА (із посиланням на комунальне підприємство "Київський метрополітен") розповіли, що через ремонт Дарницького шляхопроводу зупинено рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро":

в суботу, 5 квітня;

в неділю, 6 квітня.

"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені", - пояснили українцям.

Тим часом між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня.

Отже, впродовж вихідних днів закритими залишатимуться такі станції метро:

"Лісова";

"Чернігівська";

"Дарниця";

"Лівобережна";

"Гідропарк";

"Дніпро".

Деякі станції метро в Києві не працюють (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Киянам і гостям столиці повідомили також, що з понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Що змінилось у русі автобусів і трамваїв

На тлі закриття низки станцій "Київського метрополітену", дублюючим маршрутом їздитимуть автобуси №1М.

Уточнюється, що дублюючий автобус №1М курсує з інтервалом руху до 10 хв:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" : вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі - вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

: вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі - вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна"; у зворотному напрямку: тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" - "Чернігівська" (транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка).

Схема тимчасового автобусного маршруту №1М (карта: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА додали, що на тлі змін у роботі столичного метро збільшать також:

кількість трамваїв №8 і №27;

кількість автобусів №118.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)