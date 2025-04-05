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У Києві сьогодні та завтра закриті 6 станцій метро: що змінилось для пасажирів

Субота 05 квітня 2025 06:10
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У Києві сьогодні та завтра закриті 6 станцій метро: що змінилось для пасажирів Цими вихідними деякі станції метро в Києві не працюють (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 5 квітня, а також завтра (в неділю, 6 квітня) у Києві закриті шість станцій метро. Такі зміни в роботі столичного метрополітену пов'язані з безпекою пасажирів під час ремонтних робіт на Дарницькому шляхопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Зміст

Які станції метрополітену в Києві не працюють

У КМДА (із посиланням на комунальне підприємство "Київський метрополітен") розповіли, що через ремонт Дарницького шляхопроводу зупинено рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро":

  • в суботу, 5 квітня;
  • в неділю, 6 квітня.

"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені", - пояснили українцям.

Тим часом між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня.

Отже, впродовж вихідних днів закритими залишатимуться такі станції метро:

  • "Лісова";
  • "Чернігівська";
  • "Дарниця";
  • "Лівобережна";
  • "Гідропарк";
  • "Дніпро".

У Києві сьогодні та завтра закриті 6 станцій метро: що змінилось для пасажирівДеякі станції метро в Києві не працюють (інфографіка: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Киянам і гостям столиці повідомили також, що з понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Що змінилось у русі автобусів і трамваїв

На тлі закриття низки станцій "Київського метрополітену", дублюючим маршрутом їздитимуть автобуси №1М.

Уточнюється, що дублюючий автобус №1М курсує з інтервалом руху до 10 хв:

  • у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної": вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі - вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
  • у зворотному напрямку: тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" - "Чернігівська" (транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка).

У Києві сьогодні та завтра закриті 6 станцій метро: що змінилось для пасажирівСхема тимчасового автобусного маршруту №1М (карта: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА додали, що на тлі змін у роботі столичного метро збільшать також:

  • кількість трамваїв №8 і №27;
  • кількість автобусів №118.

У Києві сьогодні та завтра закриті 6 станцій метро: що змінилось для пасажирівПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про будівництво метро на Виноградар у Києві та чому одне з проектних рішень є нестандартним і застосовуватиметься вперше в Україні.

Читайте також, як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії.

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