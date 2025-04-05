В Киеве сегодня и завтра закрыты 6 станций метро: что изменилось для пассажиров

Сегодня, 5 апреля, а также завтра (в воскресенье, 6 апреля) в Киеве закрыты шесть станций метро. Такие изменения в работе столичного метрополитена связаны с безопасностью пассажиров во время ремонтных работ на Дарницком путепроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

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Какие станции метрополитена в Киеве не работают

В КГГА (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский метрополитен") рассказали, что из-за ремонта Дарницкого путепровода остановлено движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр":

в субботу, 5 апреля;

в воскресенье, 6 апреля.

"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", - объяснили украинцам.

Тем временем между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда будут двигаться в соответствии с графиком движения выходного дня.

Следовательно, в течение выходных дней закрытыми будут оставаться такие станции метро:

"Лесная";

"Черниговская";

"Дарница";

"Левобережная";

"Гидропарк";

"Днепр".

Некоторые станции метро в Киеве не работают (инфографика: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Киевлянам и гостям столицы сообщили также, что с понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Что изменилось в движении автобусов и трамваев

На фоне закрытия ряда станций "Киевского метрополитена", дублирующим маршрутом будут ездить автобусы №1М.

Уточняется, что дублирующий автобус №1М курсирует с интервалом движения до 10 мин:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной": вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее - по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее - по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная"; в обратном направлении: тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская" (транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко).

Схема временного автобусного маршрута №1М (карта: kyivcity.gov.ua)

В завершение в КГГА добавили, что на фоне изменений в работе столичного метро увеличат также:

количество трамваев №8 и №27;

количество автобусов №118.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)