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У Києві на сьогодні скасували віялові відключення

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 15:03
У Києві на сьогодні скасували віялові відключення Фото: віялові відключення 11 жовтня в Києві скасували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві сьогодні, 11 жовтня, не застосовують аварійні відключення електроенергії, оскільки ситуація з електропостачанням стабілізована. Однак вони можливі в наступні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований", - зазначили в прес-службі.

У КМДА також повідомили, що відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

У компанії "ДТЕК Київські електромережі" вже склали графіки припинення подачі електроенергії у випадку дефіциту потужності. Місто розділили на три черги і будуть вимикати світло почергово. Відключення не триватиме більше 4 годин.

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