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В Киеве на сегодняшний день отменили веерные отключения

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Украина, Вторник 11 октября 2022 15:03
В Киеве на сегодняшний день отменили веерные отключения Фото: веерные отключения 11 октября в Киеве отменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве сегодня, 11 октября, не применяются аварийные отключения электроэнергии, поскольку ситуация с электроснабжением стабилизирована. Однако они возможны в последующие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"В случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен", - отметили в пресс-службе.

В КГГА также сообщили, что отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" уже составили графики прекращения подачи электроэнергии в случае дефицита мощности. Город разделили на три очереди и будут выключать свет поочередно. Отключение не будет длиться более 4 часов.

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