Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Києві сьогодні не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": що відомо

Ілюстративне фото: Київський метрополітен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві сьогодні, 24 серпня, в першій половині дня не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності". Це пов'язано зі святкуванням Дня Незалежності - в центрі столиці запланована низка заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зазначається, що 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00. Зміни пов'язані з проведенням заходів на державному рівні - з нагоди святкування Дня Незалежності України.

"Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі. У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття", - сказано у повідомленні.

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.

Фото: мапа метро Києва

Нагадаємо, що у День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами. Не мине ця погода та українську столицю.

Також як стало відомо зі ЗМІ, спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде в суботу до Києва. Він візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.

