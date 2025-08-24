В Киеве сегодня не будет работать станция метро "Майдан Независимости": что известно

В Киеве сегодня, 24 августа, в первой половине дня не будет работать станция метро "Майдан Независимости". Это связано с празднованием Дня Независимости - в центре столицы запланирован ряд мероприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Отмечается, что 24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Ограничения продлятся с 05:38 до 11:00. Изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне - по случаю празднования Дня Независимости Украины.
"В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" - Крещатик" будет работать в обычном режиме. В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия", - сказано в сообщении.
Пассажиров метрополитена просят учитывать ограничения и заранее планировать собственные маршруты.
Напомним, что в День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами. Не минует эта погода и украинскую столицу.
Также как стало известно из СМИ, спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в субботу в Киев. Он примет участие в ряде церемоний, посвященных Дню независимости Украины.