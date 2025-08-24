В Києві сьогодні не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": що відомо

В Києві сьогодні, 24 серпня, в першій половині дня не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності". Це пов'язано зі святкуванням Дня Незалежності - в центрі столиці запланована низка заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Зазначається, що 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00. Зміни пов'язані з проведенням заходів на державному рівні - з нагоди святкування Дня Незалежності України.

"Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі. У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття", - сказано у повідомленні.

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.

Фото: мапа метро Києва