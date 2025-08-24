В Киеве сегодня не будет работать станция метро "Майдан Независимости": что известно

В Киеве сегодня, 24 августа, в первой половине дня не будет работать станция метро "Майдан Независимости". Это связано с празднованием Дня Независимости - в центре столицы запланирован ряд мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Отмечается, что 24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Ограничения продлятся с 05:38 до 11:00. Изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне - по случаю празднования Дня Независимости Украины.

"В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" - Крещатик" будет работать в обычном режиме. В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия", - сказано в сообщении.

Пассажиров метрополитена просят учитывать ограничения и заранее планировать собственные маршруты.

Фото: карта метро Киева