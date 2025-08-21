У Києві сьогодні перекриють частину вулиць і Парковий міст: де обмеження

Вулиця Михайла Бойчука

21 серпня із 6:00 до 22:00 дорожники влаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття на непарній стороні проїжджої частини - на ділянці від Військового проїзду до вулиці Професора Підвисоцького.



Схема обмеження руху на вул. Михайла Бойчука (інфографіка: КК "Київавтодор")

Проспект Алішера Навої

З 21 до 30 серпня рух частково обмежать у напрямку Воскресенського проспекту (з 21 до 23 серпня), а у зворотному напрямку - з 25 до 30 серпня. Роботи виконуватимуть поетапно без повного перекриття.



Схема обмеження руху на проспекті Алішера Навої (інфографіка: КК "Київавтодор")

Парковий міст

З 21 серпня до 20 грудня обмежать рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей час триватиме ремонт мостового полотна.



Схема обмеження руху через Парковий міст (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають враховувати обмеження під час планування поїздок містом.