Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве сегодня перекроют часть улиц и Парковый мост: где ограничения

Фото: Ремонт дорог в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве сегодня, 21 августа, частично ограничат движение транспорта и пешеходов из-за ремонтных работ.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Улица Михаила Бойчука

21 августа с 6:00 до 22:00 дорожники устраивают верхний слой асфальтобетонного покрытия на нечетной стороне проезжей части - на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.


Схема ограничения движения на ул. Михаила Бойчука (инфографика: КК "Киевавтодор")

Проспект Алишера Навои

С 21 по 30 августа движение частично ограничат в направлении Воскресенского проспекта (с 21 по 23 августа), а в обратном направлении - с 25 по 30 августа. Работы будут выполнять поэтапно без полного перекрытия.


Схема ограничения движения на проспекте Алишера Навои (инфографика: КК "Киевавтодор")

Парковый мост

С 21 августа до 20 декабря ограничат движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров. В это время будет продолжаться ремонт мостового полотна.


Схема ограничения движения через Парковый мост (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают учитывать ограничения при планировании поездок по городу.

Напомним, с 14 августа на мосту через Десенку в Киеве ввели реверсное движение из-за ремонта. В будни утром большинство полос работают в направлении правого берега, после обеда - в сторону левого. В выходные полосы распределяют поровну.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 до 31 августа в Киеве частично ограничили движение на Столичном шоссе из-за ремонта двух правых полос. Водителям советуют учитывать ограничения и возможные пробки во время планирования маршрута.

