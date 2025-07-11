У Києві сьогодні обмежать рух на важливій вулиці: карта і графік

Нагадаємо, у Києві з 10 липня до червня 2026 року перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею та частково обмежують рух транспорту через протиаварійні роботи. Також у Києві з 9 по 13 липня частково обмежили рух на двох з’їздах з Кільцевої дороги через ремонт - у напрямку Житомира та Одеської площі. Діють тимчасові схеми руху.

РБК-Україна писало, що київський фунікулер закриють з 14 липня до 22 серпня через щорічний ремонт. За цей час планують оновити обладнання, перевірити колії та відремонтувати вагони.

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