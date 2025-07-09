У Києві частково перекриють Кільцеву дорогу та бульвар Лесі Українки: які дати й ділянки

У Києві з 9 по 13 липня частково обмежать рух транспорту на з’їздах із Кільцевої дороги, а також на один день на бульварі Лесі Українки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Що відомо Повідомляється, що з 9 по 13 липня ремонтуватимуть два з’їзди з Кільцевої дороги: з Кільцевої на Берестейський проспект у напрямку Житомира;

з Берестейського проспекту на Кільцеву дорогу в напрямку Одеської площі.

Схема обмеження руху на Кільцевій дорозі (інфографіка КК "Київавтодор") Крім того, 9 липня з 8:00 до 17:00 обмежать рух на бульварі Лесі Українки - на ділянці між будинками №21-Б і №23. У зазначених місцях дорожники виконуватимуть роботи з ремонту покриття. У "Київавтодорі" просять вибачення за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати інформацію при плануванні маршрутів.