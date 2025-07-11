В Киеве сегодня ограничат движение на важной улице: карта и график

Напомним, в Киеве с 10 июля до июня 2026 года перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта из-за противоаварийных работ. Также в Киеве с 9 по 13 июля частично ограничили движение на двух съездах с Кольцевой дороги из-за ремонта - в направлении Житомира и Одесской площади. Действуют временные схемы движения.

РБК-Украина писало, что киевский фуникулер закроют с 14 июля до 22 августа из-за ежегодного ремонта. За это время планируют обновить оборудование, проверить пути и отремонтировать вагоны.

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