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У Києві сьогодні обмежать рух на важливій вулиці: карта і графік

П'ятниця 11 липня 2025 06:40
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У Києві сьогодні обмежать рух на важливій вулиці: карта і графік Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 11 липня, в Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Остафія Дашкевича. Обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району проводитимуть фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вул. Князя Романа Мстиславича до вул. Чорних Запорожців.

Ремонт відбуватиметься поетапно з частковим обмеженням руху транспорту.

У Києві сьогодні обмежать рух на важливій вулиці: карта і графік
Схема обмеження руху транспорту на вулиці Остафія Дашкевича (інфографіка КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 10 липня до червня 2026 року перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею та частково обмежують рух транспорту через протиаварійні роботи. Також у Києві з 9 по 13 липня частково обмежили рух на двох з’їздах з Кільцевої дороги через ремонт - у напрямку Житомира та Одеської площі. Діють тимчасові схеми руху.

РБК-Україна писало, що київський фунікулер закриють з 14 липня до 22 серпня через щорічний ремонт. За цей час планують оновити обладнання, перевірити колії та відремонтувати вагони.

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Київ Обмеження руху Автомобільний рух
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