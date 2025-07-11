У Києві сьогодні обмежать рух на важливій вулиці: карта і графік

Сьогодні, 11 липня, в Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Остафія Дашкевича. Обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району проводитимуть фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вул. Князя Романа Мстиславича до вул. Чорних Запорожців.

Нагадаємо, у Києві з 10 липня до червня 2026 року перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею та частково обмежують рух транспорту через протиаварійні роботи. Також у Києві з 9 по 13 липня частково обмежили рух на двох з’їздах з Кільцевої дороги через ремонт - у напрямку Житомира та Одеської площі. Діють тимчасові схеми руху.

РБК-Україна писало, що київський фунікулер закриють з 14 липня до 22 серпня через щорічний ремонт. За цей час планують оновити обладнання, перевірити колії та відремонтувати вагони.

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