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В Киеве сегодня ограничат движение на важной улице: карта и график

Пятница 11 июля 2025 06:40
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В Киеве сегодня ограничат движение на важной улице: карта и график Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 11 июля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Остафия Дашкевича. Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут проводить фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут продолжаться на участке от ул. Князя Романа Мстиславича до ул. Черных Запорожцев.

Ремонт будет происходить поэтапно с частичным ограничением движения транспорта.

В Киеве сегодня ограничат движение на важной улице: карта и график
Схема ограничения движения транспорта на улице Остафия Дашкевича (инфографика КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве с 10 июля до июня 2026 года перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта из-за противоаварийных работ. Также в Киеве с 9 по 13 июля частично ограничили движение на двух съездах с Кольцевой дороги из-за ремонта - в направлении Житомира и Одесской площади. Действуют временные схемы движения.

РБК-Украина писало, что киевский фуникулер закроют с 14 июля до 22 августа из-за ежегодного ремонта. За это время планируют обновить оборудование, проверить пути и отремонтировать вагоны.

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Киев Ограничение движения Автомобильное движение
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