В Киеве сегодня ограничат движение на важной улице: карта и график

Сегодня, 11 июля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Остафия Дашкевича. Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ремонт будет происходить поэтапно с частичным ограничением движения транспорта.

Дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут проводить фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут продолжаться на участке от ул. Князя Романа Мстиславича до ул. Черных Запорожцев.

Напомним, в Киеве с 10 июля до июня 2026 года перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта из-за противоаварийных работ. Также в Киеве с 9 по 13 июля частично ограничили движение на двух съездах с Кольцевой дороги из-за ремонта - в направлении Житомира и Одесской площади. Действуют временные схемы движения.

РБК-Украина писало, что киевский фуникулер закроют с 14 июля до 22 августа из-за ежегодного ремонта. За это время планируют обновить оборудование, проверить пути и отремонтировать вагоны.

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