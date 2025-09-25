У Києві сьогодні обмежать рух на кількох вулицях і змінять схему проїзду: що треба знати водіям

У Києві 25 вересня обмежать рух на кількох вулицях у Деснянському районі, а також впроваджують нову схему організації руху на перехресті в Дарницькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані "Київавтодору" та КП "Центр організації дорожнього руху".
З 8:00 до 18:00 рух транспорту буде обмежено на:
Комунальники виконуватимуть фрезерування верхнього шару дорожнього покриття. У корпорації перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв планувати маршрути заздалегідь.
Схема обмеження руху на вул. Оноре де Бальзака (інфографіка: КК "Київавтодор")
Також у столиці змінено організацію руху на перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка.
Тут облаштовують сучасний світлофорний об’єкт із додатковими смугами для повороту ліворуч, кишенями для громадського транспорту, новою розміткою та дорожніми знаками.
У ЦОДР зазначають, що нова схема зробить рух безпечнішим та зручнішим для водіїв і пішоходів. Наразі тривають пусконалагоджувальні роботи, після яких світлофор підключать до автоматизованої системи управління рухом.
У підприємстві закликають водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупинятимуть рух транспорту на хвилину для вшанування пам’яті загиблих захисників і мирних жителів від російської агресії. Обмеження діятиме від Європейської площі до бульвару Шевченка, крім спецтранспорту та у випадку повітряної тривоги.
РБК-Україна також писало, що у Києві на Південному мосту до 1 грудня ремонтують полотно - рух обмежено на першій та половині другої смуг у напрямку з лівого на правий берег. Також до 20 грудня тривають протиаварійні роботи на трамвайному шляхопроводі проспекту Романа Шухевича, де частково обмежено рух пішоходів.