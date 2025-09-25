RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве сегодня ограничат движение на нескольких улицах и изменят схему проезда: что надо знать водителям

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве 25 сентября ограничат движение на нескольких улицах в Деснянском районе, а также внедряют новую схему организации движения на перекрестке в Дарницком районе.

Ограничения движения 25 сентября

С 8:00 до 18:00 движение транспорта будет ограничено на:

  • ул. Оноре де Бальзака - от ул. Сержа Лифаря до ул. Константина Данькевича;
  • ул. Константина Данькевича.

Коммунальщики будут выполнять фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия. В корпорации извинились за временные неудобства и призвали водителей планировать маршруты заранее.


Схема ограничения движения на ул. Оноре де Бальзака (инфографика: КК "Киевавтодор")

Новая схема движения на перекрестке

Также в столице изменена организация движения на перекрестке улиц Евгения Харченко, Дружбы и Березовского переулка.

Здесь обустраивают современный светофорный объект с дополнительными полосами для поворота налево, карманами для общественного транспорта, новой разметкой и дорожными знаками.

В ЦОДР отмечают, что новая схема сделает движение более безопасным и удобным для водителей и пешеходов. Сейчас продолжаются пусконаладочные работы, после которых светофор подключат к автоматизированной системе управления движением.

В предприятии призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике будут останавливать движение транспорта на минуту для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей от российской агрессии. Ограничение будет действовать от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и в случае воздушной тревоги.

РБК-Украина также писало, что в Киеве на Южном мосту до 1 декабря ремонтируют полотно - движение ограничено на первой и половине второй полос в направлении с левого на правый берег. Также до 20 декабря продолжаются противоаварийные работы на трамвайном путепроводе проспекта Романа Шухевича, где частично ограничено движение пешеходов.

